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Çetin Emeç ve Sinan Ercan’ı anıyoruz

#Çetin Emeç#Sinan Ercan#Vefat
Çetin Emeç ve Sinan Ercan’ı anıyoruz

Gazetemizin genel yayın yönetmenliğini yürütürken, 7 Mart 1990 günü silahlı saldırı sonucu kaybettiğimiz Çetin Emeç ile şoförü Sinan Ercan’ı bugün kabirleri başında anıyoruz.

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İstanbul’da 1935 yılında doğan Çetin Emeç, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe babası Ragıp Emeç’in sahip olduğu Son Posta Gazetesi’nde henüz 17’sinde başlamıştı. Babasının DP’den milletvekili olması ve 1960 darbesinde tutuklanması üzerine gazetenin başına geçti. 1972 yılında Hürriyet’te çalışmaya başladı. Genel Yayın Müdürüyken Milliyet’e Genel Yayın Yönetmeni olarak transfer oldu. 1986’da koordinatör olarak yeniden Hürriyet’e döndü. 7 Mart 1990 sabahı Suadiye’deki evinin önünde, İslami Hareket örgütü üyesi teröristler tarafından şoförü Sinan Ercan’la birlikte öldürüldü. Hürriyet çalışanları bugün Emeç’in Zincirlikuyu’daki, Ercan’ı da Karacaahmet’teki kabirleri başında anacak.

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#Çetin Emeç#Sinan Ercan#Vefat

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