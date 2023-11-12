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Çeteden kamu bağlantısı çıktı... 15 kişi gözaltında

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#İSTANBUL Göçmen Kaçakçılığı#Hasan G.#Çete
Çeteden kamu bağlantısı çıktı... 15 kişi gözaltında
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 07:00

İSTANBUL Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Ekim’de Hasan G.’nin liderliğindeki bir göçmen kaçakçılığı çetesini çökertti.

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Hasan G.’nin telefonunda yapılan incelemede bazı kamu personeliyle bağlantılar tespit edildi. Polis ekipleri 7 Kasım’da ve önceki gün de operasyonlar yaparak 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan15 şüpheliden 3’ü aktif görevde, biri ise emekli polis memuruydu. Ayrıca 2 nüfus müdürlüğü çalışanı ile bir vergi memuru da gözaltına alınanlar arasındaydı. İddiaya göre, gözaltına alınan memurlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yapıyordu. Kaçak olarak ülkemize gelen yabancılara böylece ikamet izni çıkarılıyordu. Bu işlem yapılırken, suça karışan bazı yabancıların parmak izi kayıtları da siliniyordu.

BOŞ EVLERE İKAMET

Vize ihlali yapan yabancılara tahdit koyulmasının engellendiği, böylelikle ülkemize girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmadıkları da anlaşıldı. Şüphelilerin ikamet izni almak isteyen yabancıları üçüncü şahısların adreslerinde oturuyor gibi gösterildiği de belirlendi.

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İddiaya göre şebeke boş evleri belirlemek için nüfus çalışanı S.B.’den bilgi aldı. Bu adresler moto kurye F.Ö. tarafından kontrol edildi. Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi.

 Çetin AYDIN / İSTANBUL

 

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#İSTANBUL Göçmen Kaçakçılığı#Hasan G.#Çete

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