Çeteden kamu bağlantısı çıktı... 15 kişi gözaltında

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Hasan G.’nin telefonunda yapılan incelemede bazı kamu personeliyle bağlantılar tespit edildi. Polis ekipleri 7 Kasım’da ve önceki gün de operasyonlar yaparak 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan15 şüpheliden 3’ü aktif görevde, biri ise emekli polis memuruydu. Ayrıca 2 nüfus müdürlüğü çalışanı ile bir vergi memuru da gözaltına alınanlar arasındaydı. İddiaya göre, gözaltına alınan memurlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yapıyordu. Kaçak olarak ülkemize gelen yabancılara böylece ikamet izni çıkarılıyordu. Bu işlem yapılırken, suça karışan bazı yabancıların parmak izi kayıtları da siliniyordu.

BOŞ EVLERE İKAMET

Vize ihlali yapan yabancılara tahdit koyulmasının engellendiği, böylelikle ülkemize girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmadıkları da anlaşıldı. Şüphelilerin ikamet izni almak isteyen yabancıları üçüncü şahısların adreslerinde oturuyor gibi gösterildiği de belirlendi.

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İddiaya göre şebeke boş evleri belirlemek için nüfus çalışanı S.B.’den bilgi aldı. Bu adresler moto kurye F.Ö. tarafından kontrol edildi. Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi.

Çetin AYDIN / İSTANBUL