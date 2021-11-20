Çete savaşına organize tokadı! 7 kişi tutuklandı

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İstanbul'un Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde bazı suç örgütleri arasında yaşanan silahlı çatışmalar polisi harekete geçirdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, ‘Mex’ lakaplı Mehmet Sabri Şirin’in elebaşılığını yaptığı ‘Şirinler’ çetesi ile ‘Çingene Ümit’ lakaplı Ümit Yalçın’ın elebaşılığını yaptığı çetenin, bölgedeki uyuşturucu ticaretini ele geçirmek için çatıştıklarını belirledi.

ŞAFAK OPERASYONU

Yapılan tespitlerin ardından dün sabah Özel Harekat Timleri desteğinde operasyon başlatıldı. Her iki gruptan çete üyesi 7 kişi yakalandı. Şirin yurtdışında olması nedeniyle yakalanamadı. Ümit Yalçın ve her iki gruptan çete üyesi 7 kişi tutuklandı. Aramalarda, ruhsatsız 5 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan çete üyelerinin ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti’, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’,’ tehdit’ suçlarından sorguya alındıkları belirtildi.

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Şirin, geçmişte Sarallar grubu ile çatışmış, Beşiktaş’ta öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşen Caniyev’in intikamını almak isteyen kardeşiyle AVM’de adamları ile birlikte yakalanmıştı.