Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı Lâl Denizli: Ben de babam gibi kendi alanımda aynı gururu yaşatmak için çabalıyorum

Haberin Devamı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 53,74 oy oranı ile seçilen Lal Denizli, İzmir'in Çeşme ilçesinin ilk kadın belediye başkanı oldu. Çeşme'nin ilk kadın başkanı olmanın çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Lâl Denizli, "Çeşme benim baba ocağım, ata toprağım. Böyle bir gururu yaşamış olmaktan ötürü çok mutluyum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 'değişim hareketi'ni ilk başlattığı dönemlerde çok net bir mesaj verdi; 'Kadınların ve gençlerin siyasetteki yerinin temsiliyetinin artması için elimden geleni yapacağım' dedi. Bunun en büyük yansımasını İzmir'de gördük. Sohbetimizde de 'Kadınların ve gençlerin siyasetteki önünü açma konusunda kararlıyım' demişti. Bu kararlılığını önce adaylık sürecinde İzmir'de 9 kadın belediye başkan adayı, 40 yaş altı 12 belediye başkanı adayı ile ortaya koyarken, bugün seçilen adaylarla birlikte 8 kadın belediye başkanı ve 40 yaş altında olan 11 belediye başkanımızla gösterdi. Bugün İzmir nüfusunun yüzde 40'ını kadınlar yönetiyor. Bu gerçekten çok büyük bir kazanım. Önemli olan, bu sayıyı yüzde 50'ye çekene kadar kadınların siyasetteki, sosyal yaşamdaki ve iş yaşamındaki varoluşlarının arttırılması için kadın ve erkek belediye başkanları olarak daha büyük çaba ortaya koymamızdır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'14 YILDIR CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEYİM'

14 yıldır CHP’de olduğunu belirten Lâl Denizli, şöyle konuştu:

"Babamın kızı olarak anılmak öncelikle siyaseten beni rahatsız ediyor ama babam gurur kaynağı çünkü Türkiye'ye çok güzel bir isim bıraktı. Babam futbol konusunda gerçekten öncü isimlerden biri olmayı başardı. Kendi alanında bu kadar gurur verici işler başarmış bir babanın kızı olarak ben de kendi alanımda aynı gururu aileme yaşatmak için çabalıyorum. İnsanların bu tip meseleleri 'Torpil' veya 'Ayrıcalık' olarak yorumlaması doğal, bunlar yaşanabilecek şeyler. Çünkü ismi çok büyük bir babanın kızıyım. O nedenle Mustafa Denizli'nin 'Babam' olarak anılması için gerçekten 40 fırın ekmek yememi gerektirecek. Burada bana çok büyük bir misyon düşüyor. Genel başkanımız bu konuda bana olan güvenini dile getiriyor. Ama benim siyasi yolculuğum tepeden inerek veya sonradan gelmekle olmadı. Ben 14 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Gençlik kollarından başladım ve yöneticilik yaptım, ana kademede yöneticilik, il saha sorumluluğu ve seçim koordinatörlüğü yaptım. 14 sene içinde siyasetin mutfağından, yerel belediyelerle birlikte projeleri hayata geçirdiğim bir yerden geliyorum. Bu nedenle bizler sadece kadın ve genç olduğumuz için bu temsiliyetleri almadık. Hem siyasi liyakate uygunluğumuz hem eğitimimiz bu görevleri yapabilecek ve başarabilecek düzeyde olduğu için bugün bu noktadayız. Çok tanınan bir babanın kızı olmanın bu tip getirileri de oluyor ama bu algıyı en azından Çeşme'de, İzmir'de ve İstanbul'da yıktığımı biliyorum. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci arkadaşımız 'Madem 14 senedir siyasettesiniz biz sizi niye hiç görmedik' diye sordu. 'Çünkü baktığınız yerlerde değildim' dedim. Cumhuriyet Halk Partisi organizasyonu çok büyük bir organizasyon. Gençlerden, kadınlardan, yerel düzeyde yöneticiden, gönüllülerden, parti üyelerinden oluşan çok büyük bir organizasyon. Bu nedenle her ismi tanıyorsunuz ama aslında partinin asıl emekçileri örgütümüzün isimsiz kahramanları. İsimsiz kahramanlara en büyük teşekkür de genel başkanımız etmişti."

Haberin Devamı

'EYLÜL AYI İTİBARİYLE HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ PROJELER OLACAK'

Yaklaşık 4,5 senedir Çeşme'de yaşadığını ve eksikliklerin birçoğuna hakim olduğunu belirten Lâl Denizli, "Çeşme'deki en büyük sorunumuz altyapı. Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çeşme'nin altyapısına dair gerçekten güzel projelerimiz var. Hızlıca eylül ayı itibariyle hayata geçireceğimiz projeler olacak. Özellikle ilk etapta kanalizasyon ve atık su sistemiyle ilgili yapacağımız altyapı çalışmaları önceliğimiz. Aynı zamanda yoğun bir otopark sorunumuz var. Öncelikle iki merkezimizde ve sonrasında üçüncü bir pilot nokta seçerek otopark sorunumuzu da hızlıca çözmek istiyoruz. Yaz için ilk önceliğimiz yol bakım ve onarımlarını tamamlamak, plaj temizliklerimizi yapmak, çocuk parkları ve yeşil alan parklarımızın düzenini, temizliğini yapmak ve aynı zamanda da spor alanlarımızın bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek. Yaz ayına bu dokunuşları yaparak başlamayı arzu ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

'HEDEFİMİZ TURİZM SEZONUNU ARTTIRMAK'

Turizmin, Çeşme'nin en büyük gelir kaynaklarından biri olduğunu belirten söyleyen Denizli, şöyle devam etti:

"Burada yaşayan yerli halkın, esnafın, otelcilerin de en büyük gelir kaynağı turizm. Bu noktada turizm konusunda öncelikli hedefimiz turizm sezonunu arttırmak. Yalnızca yaz turizmini uzatmaktan bahsetmiyorum, kışın özellikle sağlık, spor, gastronomi alanında yapacağımız yatırımlarla hem tarım ve gastronomiyi kalkındırarak bölgede tarım turizmi ve gastronomi turizmini hareketlendirmeyi, farklı sezonlarda da Çeşme'yi bir turizm noktası haline dönüştürmeyi istiyoruz. Aynı zamanda sağlık turizmini bölgede hareketlendirip öncelikle termallerimiz ve sağlık kuruluşlarımızla birlikte farklı alanlardaki sağlık turizmini hareketlendirerek Çeşme'yi yalnızca bir yaz turizmi lokasyonu olmaktan çıkarıp aynı zamanda kış aylarında da tercih edilecek bir yer haline dönüştürmek istiyoruz. Buna alanımız müsait ve beslemek için kültür, sanatın yeniden hareketlenmesi gerekiyor. Çünkü buraya özellikle kışın gelecek turistlere yalnızca sağlık turizmi sunmak doğru olmaz. Vizyonumuzla eş güdümlü olarak restoranlarımızın, otellerimizin, işletmelerimizin de kış aylarında aktif olması ve kültür sanat alanında farklı etkinlikler sunarak gelen misafirlere daha keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak alanlar yaratmak gerekiyor. O nedenle turizmde en büyük hedefimiz yaz sezonunu uzatmak değil ama senenin farklı dönemlerinde Çeşme'de turizmi kalkındırmak."

Haberin Devamı

'YENİ FESTİVALLER DE YAPMAK İSTİYORUZ'

Çeşme'deki mevcut festivallerin varlıklarını sürdürmeyi istediklerini dile getiren Denizli, "Çünkü onlar halkımız için gerçekten çok önemli. Buradaki yerleşik halkımız kendilerini ilgilendiren festivaller konusunda son derece sahipleniciler. Bu nedenle dışarıdan gelen vatandaşlarımıza sunacağımız farklı festivallerimiz oluyor. Ama aynı zamanda yeni festivaller de yapmak istiyoruz. Özellikle kültür sanat alanında yapacağımız festivallerle Çeşme'nin aynı zamanda bir kültür sanat destinasyonuna sahip olmasını istiyoruz. Bunu besleyecek bir kültür rotamızı oluşturmayı hedefliyoruz. Ildır, bölgemizin en eski kentlerinden olan ve deniz ticaretinin ilk başladığı yerlerden biridir. Bu nedenle Ildır'dan başlayarak bir kültür rotası oluşturup buraya kültürüyle ve sanatıyla ön plana çıkaracak bir festival gerçekleştirmek istiyoruz. Hem resim alanında, sanat alanında hem de tarihi alanda kendimizi ortaya çıkarmayı istiyoruz. Çeşme'nin hem tarihi yapısına vurgu yapacağımız hem de sanatla bir araya getireceğimiz bir festival planımız var" diye konuştu.