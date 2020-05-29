Çeşit kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Genel anlamı itibarıyla çeşit kelimesi farklı yerlerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu kelimenin TDK üzerinden bir eş anlamlı karşılığı da bulunuyor. O da, ‘tür’ olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çeşit Eş Anlamlısı

Farklı türleri olan ancak bir arada olması gereken birçok farklı unsur çeşit olarak bilinmektedir. Yani aynı kategori içerisinde değişik seçenekleri bulunan şekilde ifade edilmektedir. Çeşit kelimesine karşılık olarak aynı zamanda, ‘tür’ sözcüğünü de kullanabilirsiniz. Aynı ifade üzerinden değerlendirme olanağı tanımaktadır.

‘’Bu sene meyve çeşidi oldukça fazla.’’

‘’Canlılar üzerinde birçok tür bulunmaktadır.’’

Bu şekilde anlamları üzerinden hem çeşit hem de tür kelimelerini aynı ifade ile cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda amaca uygun tek başına da değerlendirmeniz mümkün. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa bile anlamları aynı olarak Türkçe içerisinde de farklı yerlerde ve şekillerde kullanabilirsiniz.