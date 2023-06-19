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İzmir'deki vahşette yeni detaylar! Cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek

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#İzmir#Cinayet#Derin Dondurucu
İzmirdeki vahşette yeni detaylar Cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 12:09

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki evde derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetleri bulunan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkeğin otopsi işlemleri sürüyor. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun DNA ile tespit edileceği belirtildi.

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkek olmak üzere 4 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İzmirdeki vahşette yeni detaylar Cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek

İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu. Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

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İzmirdeki vahşette yeni detaylar Cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekiplerin arama çalışmalarına rağmen henüz bir sonuç alınamadı.

İzmirdeki vahşette yeni detaylar Cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek

Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.

İzmirdeki vahşette yeni detaylar Cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek

DERİN DONDURUCUYU NEREDEN ALABİLECEĞİNİ SORMUŞ

Mahalleden, evli 3 çocuk babası Ramazan Yüksel (58) ise "Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz" diye konuştu.

İzmirdeki vahşette yeni detaylar Cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek

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#İzmir#Cinayet#Derin Dondurucu

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