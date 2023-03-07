Cerrahpaşa’da ayakta hasta kabulü başladı

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Dekanlık, dünden itibaren tüm branşlarda ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin yerleşkedeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Mart Cumartesi günü Cerrahpaşa Yerleşkesi’ni ziyaret etti. Koca’nın ziyareti sırasında nitelikli servislerin hizmet vermeye devam edeceği konusunda görüşmeler yapıldı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, dün itibarıyla gelen hastaların kabul edildiğini, hastanenin mevcut kapasitesinin yüzde 70’ine bakabilecek düzeyde olduğunu açıkladı.