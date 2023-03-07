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Cerrahpaşa’da ayakta hasta kabulü başladı

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#İstanbul#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi#Prefabrik Yapılar
Cerrahpaşa’da ayakta hasta kabulü başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 07:00

İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 28 Şubat’tan itibaren prefabrik yapılara geçen acil ile çocuk hastalıkları klinikleri hariç tüm faaliyetlerini durdurulmuştu.

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Dekanlık, dünden itibaren tüm branşlarda ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin yerleşkedeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Mart Cumartesi günü Cerrahpaşa Yerleşkesi’ni ziyaret etti. Koca’nın ziyareti sırasında nitelikli servislerin hizmet vermeye devam edeceği konusunda görüşmeler yapıldı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, dün itibarıyla gelen hastaların kabul edildiğini, hastanenin mevcut kapasitesinin yüzde 70’ine bakabilecek düzeyde olduğunu açıkladı.

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#İstanbul#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi#Prefabrik Yapılar

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