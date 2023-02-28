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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hastalar tahliye ediliyor

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#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi#İstanbul#Deprem Önlemleri
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hastalar tahliye ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 19:07

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde depreme dayanıklı olmayan binaların kapatılmasının ardından tedavi süreci devam eden hastalar ambulanslarla tahliye edilmeye başlandı.

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki tüm binaların güvenlik seviyelerinin tekrar sorgulandığını belirterek, Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi haricinde bazı birimlerin devre dışı kalacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından boşaltılan binalardaki hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakledilmeye başlandı. Hastane personeli ise eşyalarını toplayarak, hastanenin önünde son kez hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hastalar tahliye ediliyor

“BİNA ÇÜRÜK OLDUĞU İÇİN TAHLİYE EDİLİYOR”

Eşinin yeni ameliyat olduğundan dolayı nakledildiğini söyleyen Mustafa Sarıyıldız, “Bina çürük olduğu için tahliye ediliyor. Hastamız Kanuni Sultan Süleyman’a götürülüyor. Daha dün ameliyat olmuştu, onun için naklediyorlar” dedi.

“1996 YILINDAN BERİ BURADAYIM”

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Hastaneden ayrıldığı için üzüntülü olduğunu söyleyen hastane personeli Hüseyin Erdemli, “1996 yılından beri buradayım. Pek çok anılar geçti. İnsan üzülüyor ama yıkılmış halini görmek daha çok üzerdi. Bu hastanede memurum, bilgisayar programcısıyım. Şu anda Atatürk Havalimanı’ndaki pandemi döneminden geçici olarak yapılan hastaneye gitme planımız var. Ama rektör beyin görüşmeleri devam ediyor. Herkes için hayırlısı olsun” şeklinde konuştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hastalar tahliye ediliyor

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#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi#İstanbul#Deprem Önlemleri

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