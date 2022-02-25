Çernobil hala aktif mi, çalışıyor mu?

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Çernobil Nükleer Santrali veya resmî adıyla Vladimir İlyiç Lenin Nükleer Santrali, Ukrayna'nın Pripyat şehrinin yakınında yer alan kapalı fakat tamamen devreden çıkarılmamış nükleer santraldir. Santral, Çernobil şehrinin kuzeybatısına 14,5 km; Belarus-Ukrayna sınırına 16 km ve Kiev'in kuzeyine yaklaşık 110 km uzaklıktadır ve Kızıl Orman tarafından çevrelenmektedir. 4 numaralı reaktörde, 1986'daki Çernobil reaktör kazası meydana geldi ve santral günümüzde Çernobil Yasak Bölgesi olarak bilinen geniş bir alanda yer almaktadır. Hem bölge hem de eski santral, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yönetilmektedir.

Nükleer enerji santrali sahası temizliğinin 2065 yılında tamamlanması planlanıyor. 3 Ocak 2010'da, bu amaca yönelik bir program öngören Ukrayna yasası yürürlüğe girdi.

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ÇERNOBİL AKTİF Mİ?

Çernobil tesisi, tüm reaktörlerin kapatılmasıyla birlikte faaliyetten çıkarıldı. Ancak atık radyoaktif maddeler tesis içerisinde bir süredir yer alıyordu.