Ceren Özdemir unutulmadı... Öldürülen kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde anılıyor

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında dava açılmış, yargılamayı yapan Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise 20 Ocak'taki ikinci duruşmada Arduç'a "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, cezada indirim uygulamamıştı.



İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine ise Arduç hakkındaki karar, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.

İFADELERİ KAN DONDURMUŞTU

Öte yandan cinayet zanlısı Özgür Arduç’un, emniyette alınan ifadelerinde, kendine göre güçsüz kişileri kurban olarak seçtiğini, silah bulabilmesi durumunda da çok sayıda cinayet işleyebileceğini söylemişti. Ceren Özdemir’i öldürdüğü bıçağı bir markette çaldığını itiraf eden cinayet zanlısı Özgür Arduç’un, cinayetin işlendiği gün kendisine farklı kurbanlar da seçtiği ancak fırsat bulamadığından olayı gerçekleştiremediği de öğrenilmişti.