Cerebrum Tech’in yapay zeka uygulamaları Cere ve Cere Insight Brüksel’de AB teknoloji liderleriyle buluştu

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DigitalEurope derneğinin üyesi olan Dijital Türkiye Platformu, KPMG Türkiye ile birlikte hazırladığı "Türkiye ve AB Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliklerinin Geliştirilmesi" başlıklı raporun temel bulgularını Brüksel’de düzenlenen bir dizi buluşmada Avrupalı teknoloji liderleriyle paylaştı. Etkinlikte Dijital Türkiye Platformu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, KPMG Türkiye Kıdemli Ortağı Murat Alsan, DigitalEurope Direktörü Cecilia Bonefeld Dahl ve AB Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Faruk Kaymakcı konuşmalarıyla AB genelindeki dijital ve yapay zeka çalışmalarını ve Türkiye ile AB arasında bilgi, araştırma, iletişim ve teknoloji iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Buluşma kapsamında düzenlenen “Good Examples from Türkiye” panelinde ise Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemine dair görüşlerini ve şirket olarak geliştirdikleri yerli yapay uygulamaları Cere ve Cere Insight’ı tanıttı.

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"YAPAY ZEKA EKONOMİNİN MERKEZİNE YERLEŞECEK"

Dr. Erkul, özel oturumda Cerebrum Tech olarak kullanıcılara sundukları yapay zeka uygulamalarını nasıl geliştirdiklerini anlattı. Dr. Erkul, “Türkiye’nin ilk 3D avatar ve çoklu dil modellemeleriyle geliştirilen yapay zekalı kişisel asistan Cere’yi, kullanıcıların ilgi alanlarına göre bilgi ve öneriler sunması için bilgili ve yaratıcı bir yapay zeka karakteri olarak tasarladık. Toplamda 750 binin üzerinde kullanıcıya ulaşan Cere, 13 milyondan fazla sorguyu yanıtladı. Cere Insight ise iş yapma şekillerimizi dönüştürecek çok önemli bir uygulama. Kodlama bilgisi gerektirmeksizin eğitilebilen ve kendi chatbotunuzu oluşturmanızı sağlayan Cere Insight, uzun belgeleri kısa sürede inceleyerek içgörüler çıkarmanıza imkân tanıyor. Araştırma, analiz ve okuma gerektiren işlerde iş profesyonellerine kayda değer zaman kazandıran Cere Insight, Türkiye’de kurumsal yaşamda kendine yer edinmeye başladı. Yapay zeka ilerleyen yıllarda ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleşecek” ifadelerini kullandı.

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"AB DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKA YASASINI HAZIRLADI"

DigitalEurope kuruluşunun Avrupa'da dijital olarak dönüşen sektörleri kapsayan 45 bin üyesiyle çok önemli bir ticaret birliği olduğunu vurgulayan Dr. Erkul, “DigitalEurope, AB’nin dijital dönüşüm stratejilerinin ve sektör politikalarının belirlenmesinde başat role sahip bir örgüt. Özellikle yapay zeka alanında çok hızlı gelişmelerin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın ilk yapay zekası yasasına yönelik müzakere sürecini tamamlayarak oylama sürecine giren Avrupa Birliği’nin bu adımı, tüm dünyaya örnek olacak ve ilerleyen yıllarda sektörü önemli ölçüde şekillendirecektir. Biz de Türkiye olarak AB’nin dijital ajandasını yakından takip ediyoruz. Brüksel’de Avrupalı teknoloji liderleriyle bu son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile AB arasında bilgi, araştırma, iletişim ve teknoloji iş birliği fırsatlarını ele alma fırsatı yakaladık, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik” diye konuştu.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER GELİŞTİREN GİRİŞİMCİLİK STÜDYOSU

Yapay Zeka, Nesnelerin interneti, Oyun Geliştirme ve Web3 alanlarında sürdürülebilir çözümler geliştiren girişimcilik stüdyosu Cerebrum Tech, 2021 yılında kuruldu. Alanında uzman kadrosuyla dijital dönüşüm konusunda etkin çözümler sunan Cerebrum Tech; akıllı şehirler, sürdürülebilirlik ve siber güvenliğin yanı sıra, yapay zekâ, veri güvenliği ve danışmanlığı alanlarında yenilikçi ve global standartlarda uygulamalar geliştiriyor. Faaliyet sektörleri arasında ise oyun geliştirme, akıllı şehircilik, eğitim, sağlık, endüstri, otomotiv ve savunma sanayi yer alıyor. Cerebrum Tech, güvenilir ve lider bir yeni nesil teknoloji şirketi olma vizyonuna sahip olarak ilerlerken, Silikon Vadisi, İstanbul, Seul, Ankara, Hollanda, Malta ve Londra'da yer alan ofislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cerebrum Tech, gençlerin potansiyellerine inanan bir girişimcilik stüdyosu olarak dijital ve fiziksel dünya arasında sürdürülebilir köprüler kurmayı hedefliyor.