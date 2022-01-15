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Cep uydudan ilk sinyal geldi

#Cep Uydu#Sinyal#Türkiye
Cep uydudan ilk sinyal geldi

Türkiye'nin ilk cep uydusundan ilk sinyal alındı.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nca tasarlanan ve ABD'den önceki gece uzaya fırlatılan Falcon-9 roketiyle uzaya gönderilen cep uydusu, önceki gece saatlerinde etrafındaki dönüş hızı yavaşlayıp yörüngedeki yerini aldıktan sonra dünyaya ilk sinyalini gönderdi. İlk sinyali Türk Hava Kurumu Üniversitesi alarak okula bildirdi. Öğrencilerin mutluluğu, alınan ilk sinyalle iki katına çıktı. Takımın sosyal medya hesabından ilk sinyalin başarıyla alındığı duyuruldu. Paylaşımda, “Uydumuz ‘Grizu-263A’dan ilk sinyaller başarıyla alındı, uydumuz hayatta. Sinyallerimizin alınmasını sağlayan Mehmet Fatih Engin, Tahsin Çağrı Şişman, İbrahim Arda, Yılmaz Barış Erkan ve Bilge Demirköz hocamıza çok teşekkür ederiz” denildi.

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Cep uydudan ilk sinyal geldi

UZAYIN SESİNİ DİNLETTİ

Uydunun karaya gönderdiği uzay boşluğundaki sesi de dinleten öğrenciler, "Bu duyduğumuz aslında uzayın sesi. Uzay boşluğunun sesini dinliyoruz. Bu boşlukta kendi uydumuzu bulup çok küçük anlamlı bir ses verisi elde ediyoruz. Sonra veriyi dünyayla paylaşıyoruz" dedi.

Cep uydudan ilk sinyal geldi

VERİLER OKULDAN TAKİP EDİLİYOR

Grizu 263 takımı, uydunun sinyal verilerini üniversitede kurdukları izleme istasyonundan takip ediyor. NASA tarafından 2018 yılında düzenlenen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi olan ve 16 Haziran 2019'da da aynı yarışmada İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ardından dünya ikinciliğini kazanan Grizu-263 takımı, uzaya gönderdikleri 5x5x5 boyutlarında ve 237 gram ağırlığındaki 5 santimetrelik cep uydusuyla yeni başarılara imza atmak istiyor.

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#Cep Uydu#Sinyal#Türkiye

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