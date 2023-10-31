Cep telefonundan araç anahtarı yaptı

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Bu yıl 12’ncisi ‘Sürdürülebilirlik’ teması ile gerçekleştirilen OGTY’de yılın birincisi Newky projesi ile Çetin Kosifoğlu oldu. Büyük ödül olan 360 bin TL’nin sahibi olan Newky, yapay zekâ ve sensörlerle donatılan bir araç siber güvenlik kutusu özelliği taşıyor. Yapay zekâ ile kullanıcının biyometrik verilerini cep telefonunda çok faktörlü doğrulamadan geçiren ve telefonu güvenli bir dijital anahtara dönüştüren Newky, böylece QR kod okutularak bağlanılan araçları siber saldırılardan koruyor. OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde düzenlediği yarışma, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ile OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliğinde Bilişim Vadisinde gerçekleştirildi. Törende konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, “Bu yıl ocak-eylülde otomotiv ihracatımız yüzde 15 artışla 25.6 milyar dolar oldu. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 2023 yılında 34 milyar dolarlık rekor ihracat hedefliyorduk. Ancak şu müjdeyi verebilirim, yıl sonunda bu hedefin de üzerine çıkacağız ve 35 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşacağız” dedi.