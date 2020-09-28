Cep telefonu çekmeyen, interneti olmayan mahalle halkı yardım istiyor

Serik merkeze 24 kilometre, Antalya’ya 55 kilometre mesafedeki 70 hanelik, 300’e yakın nüfusun yaşadığı Gökçepınar’da vatandaşlar, internet altyapısı bulunmayan mahallelerinde yıllardır cep telefonlarının da çekmediğinden yakındı. Çocuklarının Covid-19 sebebiyle okula gidemediğini, internet bulunmadığı ve cep telefonu da çekmediği için uzaktan eğitim alamadıklarını söyleyen mahalleli, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.



Mahalle halkından Hülya Yedek, Sami Akman, Adem Şaşmaz, "Dağlık ve engebeli olan mahallemiz kapsama alanı dışında kaldığından telefon ve internetle iletişim kurulamamaktadır. Bu sebeple okula giden çocuklarımız Covid-19 nedeniyle internetten derslerini takip etmek zorunda kalan 40 çocuğumuz mağdur olmaktadır. Cep telefonlarıyla dağlara çıkarak, zor şartlarda eğitimlerini sürdürmektedir. Ayrıca acil durumlarda mahalle halkı ile telefon iletişimi kurulamamaktadır. Yetkili kurumlardan, mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" dedi.



Naciye Yılmaz da, "İnternetimiz olmadığı için çocuklarımız derslerini yapamıyor. Derslerini yapamayınca da başlıyorlar ağlamaya, onlara dayanamayıp, ben de ağlıyorum" diye konuştu.