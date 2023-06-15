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'Centilmenlik anlaşmaları' soruşturmasında 48 şirket savunma verecek

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#Rekabet Kurulu#Soruşturma#E-Ticaret
Centilmenlik anlaşmaları soruşturmasında 48 şirket savunma verecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 14:25

Rekabet Kurumu'nca, çoğunluğu e-ticaret, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 48 şirkete yönelik yürütülen 'centilmenlik anlaşmaları' soruşturmasında, sözlü savunma toplantıları 18-19 Temmuz'da yapılacak.

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Rekabet Kurumu, iş gücü piyasasındaki 'centilmenlik anlaşmaları' nedeniyle 1 Nisan 2021 tarihinde çoğunluğu e-ticaret, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 33 teşebbüs hakkında resen soruşturma başlattı. Yerinde incelemeler sonucu, soruşturma tarafı şirket sayısı 48'e çıktı. Soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantıları, 18-19 Temmuz'da yapılacak. Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirilecek toplantılarda soruşturma heyeti, elde edilen bilgi ve bulgulara dayanarak görüşünü açıklayacak. Soruşturma tarafı olan 48 şirketin temsilcileri de Kurul'a sözlü savunmalarını verecek. Kurul, sözlü savunmaların ardından 15 gün içerisinde kararını açıklayacak.

CENTİLMENLİK ANLAŞMALARI

soruşturma dosyasının konusunu 'çalışan ayartmama anlaşmaları' diğer bir deyişle 'centilmenlik anlaşmaları' oluşturuyor. İş gücü piyasalarında rekabet halinde olan teşebbüslerin aralarındaki doğrudan veya dolaylı olarak yapılan anlaşmalar, çalışanların teşebbüsler arasındaki geçişlerinin engellenmesine, çalışanların daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum kalmasına neden olabiliyor.

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#Rekabet Kurulu#Soruşturma#E-Ticaret

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