‘Cennet’teki karantina 120 gün sonra bitti

Viyana Üniversitesi’nde ulaşım ekonomisi ve lojistik eğitimi veren Prof. Dr. Sebastian Kummer 18 Şubat’ta iki arkadaşıyla birlikte Lagün 46 isimli katamaran tipi yelkenli teknesiyle Ege turuna çıktı. Turun son durağı Türkiye olacaktı. Ancak Kummer ve arkadaşlarının seyahati sırasında koronavirüsün etkileri tüm dünyaya yayıldı. İtalya, Yunanistan ve Türkiye sınırlarını kapattı. Kummer arkadaşlarını Mallorca Adası’na bırakarak Göcek’e dümen kırdı. Göcek açıklarında demirleyen Kummer teknesinde yasakların bitmesini beklemeye başladı. Ancak bu bekleyiş umduğundan daha uzun sürdü. Yiyeceği ve suyu tükenen profesörün yardımına Göcekli balıkçılar koştu.

YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ

Kummer’in yaşadıkları Hürriyet’te yer alınca Almanya Başkonsolosluğu yetkilileri Türkiye ile irtibata geçti. Kummer Türkiye açıklarında, Hırvatistan’a giden farklı bir tekneye alındı. Dışişleri Bakanlığı Kummer’in ülkeye kabulü için diplomasi yürüttü. Hırvatistan’da karaya çıkan Kummer buradan da karayoluyla Viyana’a gitti.

‘MALZEMEM BİTTİĞİNDE BALIKÇILAR GETİRDİ’

Dört aylık tekne karantinası sırasında kendisine yardımcı olan Türk denizci dostlarına ve yerel halka büyük minnet duyduğunu anlatan Kummer, “Cennetin içinde 120 gün geçirdim. Malzemem bittiğinde bana gıda ve ihtiyaçlarımı getiren balıkçıları ve Türk insanının sıcaklığını hiç unutmayacağım. Beni çok sıcak karşıladılar ve kendimi güvende hissettim. Bana ufak botlarla su, yiyecek getirdiler” dedi.

‘DENİZ ÇÖLLERİNİ SABIR VE MİZAHLA GEÇTİM’

Üniversitedeki derslerini aksatmadığını belirten Kummer, “4 ay boyunca kendi durumumla ilgili çözüm aradım ancak öğrencilerimi de ihmal etmedim. Online olarak ders vermeyi sürdürdüm. Umutsuzluğa kapılmamaya çalıştım. Bir Arap sözü vardır: ‘Çölleri mizah ve sabırla geçebilirsiniz.’ Ben de deniz çöllerini sabır ve mizahla geçtim” diye konuştu. Hırvatistan’da koronavirüs testinden geçen Kummer sağlığının ve psikolojisinin gayet iyi olduğunu söyledi. Prof. Kummer Hırvatistan’da çiçeklerle karşılandı.