MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCengiz Çandar hakkında yakalama kararı
GeriGündem Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İSTANBUL
Haber Giriş: 20.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı
Abone Olgoogle-news

Gazeteci Cengiz Çandar hakkında, Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan ve “Kırmızı fularlı kız” olarak tanınan sonrasında ise terör örgütü PKK’ya katılarak, Suriye’de DEAŞ saldırısında öldürülen Ayşe Deniz Karacagil için sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı.

İstanbul 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi, Çandar hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Ayrıca Çandar’ın İsveç’ten istinabe yolu ile ifadesinin alınmasına da hükmedildi. Cengiz Çandar ise konu hakkında bazı medya kuruluşlarına şunları söyledi: “İsveç’te Stockholm Üniversitesi’nde ve İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde bulunduğum biliniyor. Hukuki prosedürü izleyeceğim.” 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle