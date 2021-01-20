Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı

İstanbul 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi, Çandar hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Ayrıca Çandar’ın İsveç’ten istinabe yolu ile ifadesinin alınmasına da hükmedildi. Cengiz Çandar ise konu hakkında bazı medya kuruluşlarına şunları söyledi: “İsveç’te Stockholm Üniversitesi’nde ve İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde bulunduğum biliniyor. Hukuki prosedürü izleyeceğim.”