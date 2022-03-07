Cemre toprağa düştü mü? Üçüncü cemre düşme tarihleri

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Üçüncü cemre ne zaman düşecek? sorusu mart ayının gelmesiyle gündemde yer aldı. Sırayla suya ve havaya düşen cemrenin ardından gözler üçüncü cemre tarihine çevrildi. Halk takvimine baharın gelişi ve havaların ısınmasının müjdecisi olan cemrenin birincisi ve ikincisi düştü. Üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği ise vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, üçüncü ve son cemre ne zaman düşecek?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Halk arasında yüzyıllardır devam eden inanışa göre, ilk yani birinci Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir.

Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir.

Halk takvimine göre, Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.

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ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İnanışa göre, 2022 yılında üçüncü Cemre, 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.