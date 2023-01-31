Cemevlerine saldırıda ilk duruşma... Akıl sağlığı raporu istendi

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ANKARA’da bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Derneği’ne, Şahı Merdan Cemevi’ne, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi’ne yönelik 30 Temmuz 2022 günü kısa aralıklarla saldırı yapılmıştı. Cemevleri saldırısına ilişkin bir tutuklu olmak üzere 3 sanık hakkında Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Bazı müşteki avukatların reddi hâkim talebi mahkemece kabul edilmedi.



Sanık Karaca’nın tutuksuz yargılanmak istediğini söylediği duruşmada Demokratik Alevi Derneği Ankara Şubesi avukatı Coşkun Özgür Piroğlu, sanığın eyleminin Anayasa’yı ihlal suçunu oluşturduğunu savunarak, “Bu saldırılarda Alevi toplumu hedef alınmıştır. Sanığın eski milletvekilleri Hasip Kaplan ve Ferhat Encü ile ilgili araştırmalar yaptığı ortaya çıkmıştır. Sanık Ahmet Ozan Karaca, Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede Hasip Kaplan ve Ferhat Encü ile savaşmak istediğini beyan etmiştir. Sanık belki de Hasip Kaplan’a veya Ferhat Encü’ye suikast düzenleyecekti” iddiasında bulundu. Savunmaların ardından mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, akıl sağlığının yerinden olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına hükmetti.





