Cemevlerine saldırı davasında karar: 1 sanığa 8 yıl 9 ay hapis, 2 sanığa beraat

Haberin Devamı

Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz 2022'de saldırı düzenlendi. Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, 1'i kesici aletle olmak üzere 2 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis, Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğu tespit edilen Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'yı Eskişehir'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Karaca tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda haklarında dava açılan sanıkların Ankara 63'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca getirilirken, tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı katılmadı. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Karaca, "Ekleyeceğim bir husus yok. Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

Mahkeme heyeti sanık Karaca'ya 'silahla basit yaralama' suçundan 9 ay, 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan da 8 yıl hapis cezası verdi. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından hüküm kurulmayan sanığın, yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmedildi. Tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı hakkında ise tüm suçlardan beraatlarına karar verildi.