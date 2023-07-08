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Cemevine saldırı: Bir sanığa 8 yıl hapis

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#Cemevi#Saldırı#Hapis
Cemevine saldırı: Bir sanığa 8 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

Ankara’da 3 cemevine yönelik saldırıya ilişkin davada tutuklu yargılanan Ahmet Ozan Karaca, ‘yaralama’ ve ‘ibadethanelere zarar verme’ suçlarından toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi. Tutuksuz 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

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Mamak’ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’ne 30 Temmuz 2022’de saldırı olmuştu. Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, 1’i kesici aletle olmak üzere 2 kişiyi yaralayarak kaçmıştı. Polis, Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğu tespit edilen Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı’yı Eskişehir’de gözaltına almıştı. Karaca tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.  

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#Cemevi#Saldırı#Hapis

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