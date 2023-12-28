Çember daraldı ifade değişti

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Avukat Belen Nesli Çoşğun (22), evli ve bir çocuk babası olan, Kahramanmaraş’ta oteli bulunan Muhammet Balcı ile duygusal birliktelik yaşıyordu. 15 Haziran günü, çift Ankara’da bir rezidansta kaldı. Sabah saatlerinde genç avukat yatağında vurulmuş halde bulundu.

35 SANİYEDE 3 KEZ BASTI

İddianamede, ikilinin olay sabahı tartışmaya başladığı, o sırada Çoşğun’un kullandığı cep telefonuna yüklü olan KADES’e 3 kez basarak yardım istediği, şüphelinin ruhsatsız tabanca ile 1 kez ateş ederek genç avukatı öldürdüğü kaydedildi. İddianamede, “Maktülün KADES programına 10:41:55, 10:42:11 ve 10:42:30” saatlerinde basarak yardım istediği belirtildi. Balcı, hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ‘ruhsatsız tabanca taşımak’ suçundan 3’yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılıktaki ifadesinde “Belen Nesil ile birlikte yattığımız odada uyandık. Daha sonra banyoya gittim. Yatak odasından bir ses geldi, yanına gittiğimde kendisini vurduğunu fark ettim” iddiasında bulundu. Davanın ilk duruşması önceki gün görüldü. Duruşmada, sanık Balcı ifadelerini değiştirdi. Coşğun’un intihar ettiğini öne süren Balcı, “Bana eski erkek arkadaşıyla olan fotoğraflarını ve tehdit içeren mesajlaşmalarını gösterdi. Ona ‘Gitmeni istiyorum’ dedim” iddiasında bulundu. Sanık savunmasında ayrıca, ilişkiyi bitirmek istediği için maktul ile tartıştıklarını, bu nedenle ayrı odada uyuduklarını öne sürdü. KADES uygulamasına basılmasıyla ilgili olarak da Balcı “Yanlışlıkla ben bastım” dedi.

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Tanık olarak dinlenilen rezidansın sahibi A.Ş. “Sanık, olaydan önce kız arkadaşıma, ‘Belen, istemediğim kişilerle görüşüyor. Bu nedenle öldüreceğim’ demiş” iddiasında bulundu.

HAVLUDAKİ BARUT İZİ

Dava dosyasına yargılamanın seyrini etki edecek bir delil girdi. Dosyaya ve sanığın ifadelerine göre, genç avukat yatak odasında intihar etti. Bu nedenle atış atığı izlerinin yatak odasında dışında bir yerde bulunmaması gerekiyordu. Ancak Kriminal Daire Başkanlığı tarafından sunulan raporda, genç avukatın kaldığı yatak odasının dışında evin diğer banyosunda da ‘atış atığı’ tespiti yapıldı.

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Ailenin avukatı Mehmet Rifat Bacanlı dosyaya sunulan delile ilişkin olarak “Evin diğer banyosunda atış atığının bulunması, normal bir durum değildir. Sanık, Belen’i vurduktan sonra diğer banyoda elini temizlediğini gösterir. Belen intihar etmiş olsa, genç kızın kendisini vurduğu bölge dışında atış artığı olmaması lazım” değerlendirilmesinde bulundu.