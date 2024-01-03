Cem Vakfı’nda vekalet krizi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, Cem Vakfı Genel Başkanı ve uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. İzzettin Doğan (83) uzun zamandır demans hastalığıyla mücadele ediyordu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi’nin 8 Aralık 2023 tarihli raporunda, Doğan’ın sürekli yardıma ihtiyacı olduğu ve vasi tayini gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Doğan’ın tek çocuğu olan Sedat Doğan, babasına vasi olarak atanmak için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme de Sedat Doğan’ı babası İzzettin Doğan’a vasi olarak atadı.

DOKTORLARI DIŞARIYI YASAKLADI

Öte yandan çok ciddi solunum yetmezliği de yaşayan İzzettin Doğan, kasım ayının başlarında kalp krizi geçirerek 10 gün hastanede yattı. Doktorları, Doğan’a dışarı çıkmamasını, mayıs ayına kadar kendisini korumasını tavsiye etti. İddiaya göre Cem Vakfı’nda görevli Hasan Sezgin ve eşi Şenay Sezgin, vakıftaki pozisyonlarını koruyamayacaklarından endişe eden bazı kişiler adına hareket ederek İzzettin Doğan’ın evine geldi. Sezgin çifti, Beyoğlu 25. Noterliği’ne götürdükleri Doğan’ın avukatlarını azlettirerek, yeni avukatlar için vekaletname aldı.

Haberin Devamı

OĞLU: YENİ SUİSTİMAL YAPILMASINDAN ENDİŞELİYİZ

Sezgin çiftinin hasta babasını İstanbul’un en kalabalık ve kaotik ortamına götürerek sağlığını riske attığını şikâyet dilekçesinde belirten Sedat Doğan, şunları iddia etti: “İki şüpheli, babamı yüzlerce insanın içerisinde sürüklemişler ve bu yaptıklarını da hoyrat bir üslupla sosyal medyada ilan etmişlerdir. Sıradan bir insanı boğarak öldürmek neyse, 83 yaşındaki yeni kalp krizi geçirmiş, zor nefes alan, yürümekte zorlanan, merdiven inip çıkması yasak olan ve soğuk havaya asla çıkmaması gereken bir insanı, 3 derecede, binlerce insanın ortasına maskesiz çıkarmak da o anlama gelmektedir. Babamın akıl sağlığındaki zafiyetten yararlanılarak yeni suiistimaller yapılmasından ve sağlığını da tehlikeye atabilecek bu tarz davranışlardan endişe ediyorum.”