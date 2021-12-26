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Cem Mermer ölü bulundu, katil zanlısı babası ağlayarak itiraf etti

#Tekirdağ#Malkara#Cem Mermer
Cem Mermer ölü bulundu, katil zanlısı babası ağlayarak itiraf etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulunan Cem Mermer'in (27) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklanan babası Veli Mermer (58) ifadesinde "Oğlumun kendine göre rahatsızlığı vardı. Olay günü tartıştık. Sonra böyle bir olay oldu" dediği belirtildi.

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Malkara'nın kırsal Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide önceki gün bir ceset görenler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş kişinin Cem Mermer olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, boş av tüfeği fişekleri de buldu.

Plaka Takip Sistemi'nin (PTS) kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, baba Veli Mermer'in aracının cesedin bulunduğu bölgede olduğu tespit etti. Jandarmanın bilgi vermesi ile harekete geçen Ergene Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baba Mermer'in evinde ve iş yerinde arama yaptı. Polisin aramasında bir av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi.

Cem Mermer ölü bulundu, katil zanlısı babası ağlayarak itiraf etti

'BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM'

Polisleri karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadığı belirtilen Mermer'in, "Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınıp soruşturmanın sürdüğü Malkara Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Mermer, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mermer'in ifadesinde gözyaşı dökerek oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Mermer "Oğlumun kendine göre, rahatsızlığı vardı. Olay günü tartıştık. Sonra böyle bir olay oldu. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi.

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#Tekirdağ#Malkara#Cem Mermer

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