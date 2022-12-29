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Çelikhan’da kadınlara KADES’in tanıtımı yapıldı

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#KADES#Adıyaman#Çelikhan
Çelikhan’da kadınlara KADES’in tanıtımı yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 16:35

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekiplerince KADES’in tanıtımı yapıldı.

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ile Çelikhan ilçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları çerçevesinde Çelikhan ilçesinde program düzenledi.

Jandarma personelleri, şiddetle mücadeleye karşı ilçede bulunan kadınlara, Kadın Acil Yardım İhbar Uygulamasını (KADES) anlattı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla jandarma personelleri tarafından yapılan çalışmalarda kadınlara, meydana gelecek aile içi şiddet olayı hakkında hakları hatırlatılıp KADES uygulamasının cep telefonlarına indirmeleri konusunda bilgiler verildi.

Çelikhan’da kadınlara KADES’in tanıtımı yapıldı

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#KADES#Adıyaman#Çelikhan

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