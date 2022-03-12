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Çelik: Yemen’de Türk Şehitlik Anıtı’na yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz

#Ömer Çelik#YEMEN#Şehitlik
Çelik: Yemen’de Türk Şehitlik Anıtı’na yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen’in başkenti Sana’da Türk Şehitlik Anıtı’na karşı Huti milisleri tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

 

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AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikYemen’in başkenti Sana’da Türk Şehitlik Anıtı’na karşı Huti milisleri tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yemen’in başkenti Sana’da Türk Şehitlik Anıtı’na karşı Huti milisleri tarafından gerçekleştirilen barbarca saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye- Yemen arasındaki tarihi dostluğu hedef alan bu alçaklığın failleri derhal yakalanmalı ve cezalandırılmalıdır. Yemen’de şehit olan Mehmetçiğimizin hatırasını silmeye hiçbir örgütün nefesi yetmez. Kardeş Yemen halkının her zaman yanındayız. Yemen halkı bu saygısızlığa gereken cevabı verecektir. Allah aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Ruhları şad olsun."

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#Ömer Çelik#YEMEN#Şehitlik

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