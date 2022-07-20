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Çelik yelekle adliyeye gitti... Tutuklandı

#Trabzon#Sefa Dönmez#Süleyman Soylu
Çelik yelekle adliyeye gitti... Tutuklandı

Trabzon’un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’i, tabancayla vurarak öldüren Fatih Ulusoy, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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Trabzon’un Of ilçesi, Atatürk Bulvarı’nda önceki akşam, Fatih Ulusoy (53) ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez (59) arasında daha önce mahkemelik de oldukları balıkçı damı meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih Ulusoy, belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Olaydan sonra Fatih Ulusoy silahı ile birlikte polise teslim oldu. Sorgulanmak üzere Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Fatih Ulusoy, sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi’ne sevk edildi. Ulusoy, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

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Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alındığı sorguda sabaha kadar ağlayarak, çok pişman olduğunu ifade eden Ulusoy’un, sokak ortasında Dönmez’in kendisini tokatladığı gerekçesiyle olayı gurur meselesi yapıp, silahını ateşlediğini söylediği belirtildi. 

 

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#Trabzon#Sefa Dönmez#Süleyman Soylu

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