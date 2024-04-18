Çelik: Netanyahu savaş istiyor

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GAZZE’DE ACİL ATEŞKES: “Tüm dünya İran ve İsrail arasındaki gerilimi konuşuyor. Netanyahu katliamlarına devam ettikçe gerilimin yükseleceğini söyledik. Netanyahu ve ekibi katliam siyaseti yürütüyorlar. Bir şekilde Netanyahu ve ekibi bir bölgesel savaş çıksın ABD de bu savaşa dahil olsun şeklinde son derece riskli bir senaryonun peşinde koşuyor. . İsrail, İran’ın Şam Büyükelçiliğine doğrudan saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda İranlı görevliler hayatını kaybetti. Saldıran İsrail olunca herkes ikiyüzlü şekilde suskun kaldı. İşin bu yanına bakılmaksızın İran’ın saldırmasına kınama geldi. Hatta ambargo açıklaması geldi. Bu meseleler Filistin’deki asıl meseleyi unutturmamalı. Tek taraflı kınamalar ve adil olmayan ambargolar yerine acil ateşkesi sağlamak gerekiyor.

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MİLLİ SİYASETİMİZİN PARÇASI: Cumhurbaşkanımızla ilgili yapılan ithamlar var. Bunların hiçbir gerçekliği yoktur. ‘Türkiye elinden geleni yapmıyor’ şeklindeki değerlendirmeler doğru değildir. Bilinen ve bilinmeyen görünen ve görünmeyen bir şekilde elimizden geleni tam kapasite şeklinde yapıyoruz. Filistin bizim için milli siyasetimizin bir parçasıdır.

YUNANİSTAN’A UYARI: Yunanistan’la normalleşme çabaları devam ederken sıkıntılı bir adım söz konusu. 16-17 Nisan tarihlerinde ‘Yunanistan Okyanuslar Konferansı’ düzenliyor. Çevre faaliyeti altında Ege ve İyon Denizi’ni deniz parkı ilan etmeye dönük bir yaklaşım sergiliyor. Normalleşme sürecini sabote eden bir durum olduğunu değerlendiriyoruz. Yunanistan’a bir kez daha diplomasi yolundan ayrılmaması gerektiğini ve bu çerçevede de deniz parkı yaklaşımlarına Türkiye’nin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini ilan ediyoruz. Umuyoruz ki sağduyulu davranırlar.

DEĞİŞİM BEKLENTİSİ: Yaptığımız çalışmalarda seçimin sayısal sonuçlarını, çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Siyasal sonucu değerlendirme aşamasına geldik. MYK’da, Bakanlar Kurulu’nda değişim olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur.”