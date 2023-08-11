Çelik: Kuran’a saldırı nefret suçudur

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MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çelik özetle şunları söyledi:



VATANDAŞ ‘İYİ Kİ KILIÇDAROĞLU KAZANAMAMIŞ’ DİYOR



“Muhalefetle ilgili tartışmalar var. Gelinen noktada, ister bize destek versin ister rakiplerimize destek versin, eminim bütün vatandaşlarımız ‘iyi ki bu seçimi bu ekip kazanamamış. İyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş’ noktasına gelmiştir.



KARA PROPAGANDA



Bireysel hatalar facialara yol açıyor, hassasiyet olmalı. Orman yangınlarında kullanılan diğer İHA-SİHA’lara ses çıkarılamazken BAYKAR’ın İHA’larına bir kara propagandanın yürütüldüğünü gördük. Baykar’ın İHA’larına dönük olarak ortaya koyulan rakamlar ve açıklamalar yanlış.İHA’ların orman yangınlarında kullanılması dünyada bizi pozitif ayrıştıran bir tablo oluşturmaktadır.”