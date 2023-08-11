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Çelik: Kuran’a saldırı nefret suçudur

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#Ömer Çelik#Kuran-I Kerim Saldırı#Kılıçdaroğlu
Çelik: Kuran’a saldırı nefret suçudur
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuran’a yönelik saldırılara tepki göstererek, “Özellikle Avrupa’da yükselen İslam düşmanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı yürütülen nefret suçları ve Kuran-ı Kerim yakma eylemleri birer nefret suçudur. Maalesef Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasıyla ilgili eylemlere ifade özgürlüğü çerçevesinde bazı devletlerin destek vermesi ya da mazur görmesinin ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur” dedi. 

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MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çelik özetle şunları söyledi:

VATANDAŞ ‘İYİ Kİ KILIÇDAROĞLU KAZANAMAMIŞ’ DİYOR

“Muhalefetle ilgili tartışmalar var. Gelinen noktada, ister bize destek versin ister rakiplerimize destek versin, eminim bütün vatandaşlarımız ‘iyi ki bu seçimi bu ekip kazanamamış. İyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş’ noktasına gelmiştir.  

KARA PROPAGANDA

Bireysel hatalar facialara yol açıyor, hassasiyet olmalı. Orman yangınlarında kullanılan diğer İHA-SİHA’lara ses çıkarılamazken BAYKAR’ın İHA’larına bir kara propagandanın yürütüldüğünü gördük. Baykar’ın İHA’larına dönük olarak ortaya koyulan rakamlar ve açıklamalar yanlış.İHA’ların orman yangınlarında kullanılması dünyada bizi pozitif ayrıştıran bir tablo oluşturmaktadır.”

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#Ömer Çelik#Kuran-I Kerim Saldırı#Kılıçdaroğlu

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