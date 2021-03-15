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Gündem
Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı

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Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı

ADANA’nın Pozantı ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasayı kırarak içerisindeki 100 bin TL’yi çalan 4 şüpheliden 3'ü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı
İlçeye bağlı Aşçıbekirli Mahallesi’ndeki bir işletmenin ofisinde bulunan çelik para kasasının kırılarak içerisindeki 100 bin TL’nin çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin otomobille Mersin’in Mezitli ilçesine gittiğini tespit etti. Otomobilin yerini saptayan ekipler, K.Ö.’nün kimliğini belirledi. Saklandığı evde gözaltına alınan K.Ö.’nün verdiği bilgiler doğrultusunda diğer şüpheliler H.Ç. ile S.A. da adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 74 bin 800 TL para, 15 gram esrar, 52 uyuşturucu hap ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen 15 gram sıvı madde ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olaya karışan diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

 

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