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Celal Şengör ifade verdi

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#Celal Şengör#İfade#Mahkeme
Celal Şengör ifade verdi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

Televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın suç duyurusu üzerine hakkında soruşturma açılan Prof. Celal Şengör, dün İstanbul Adalet Sarayı’na avukatı Celal Ülgen, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, gazeteci Fatih Altaylı ve yazar Orhan Bursalı ile birlikte gelip ifade verdi.

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Şengör’ün avukatı Celal Ülgen, “Burada hakikaten bilim yargılanıyor. Bilimsel bir gerçeği deklare etmiş olmaktan dolayı yargıç karşısına çıkarılması, bilimin yargılanması demektir” dedi.

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#Celal Şengör#İfade#Mahkeme

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