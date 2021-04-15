CEKUT'tan afet tatbikatı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Silivri, Maltepe ve Aliağa Ceza İnfaz Kurumları'nda görevli 63 gönüllü personelden oluşan CEKUT, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 15 Mart tarihinde 'Kentsel Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi' almaya başladı. Ülke genelinde meydana gelebilecek deprem, sel ve benzeri doğal afet olaylarında ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla oluşturulan ekip, aldıkları eğitimin sonunda İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen deprem tatbikatında görev aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrası arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında enkaz alanında inceleme yapan ekipler, arama kurtarma köpeklerinin de desteğiyle yaşam belirtisi olan noktaları tespit ederek buralarda hassas kazı çalışması yaptı. Tatbikatta bazı ekipler deprem sonrası temsili olarak yüksek katlarda mahsur kalanları kurtarıp, enkazdakileri çıkardı. Tatbikatta, enkaz altında ve binada mahsur kalanlar için cansız mankenler kullanıldı. Öte yandan oluşturulan program kapsamında, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 6 donanımlı araç ile gerekli malzeme ve teçhizat tedarik edildi. Cezaevi personelinin aldığı afet eğitiminin yarın sona ereceği bildirildi. 'AFET DURUMUNDA TEŞKİLATIMIZ MAĞDURLARA FAYDA SAĞLAYACAK'

İzmir'de meydana gelen yıkıcı depremin arama kurtarma faaliyetlerin önemini gözler önüne serdiğini aktaran İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "Buradan yola çıkarak Adalet Bakanlığımız tarafından Sayın Adalet Bakanımız öncülüğünde arama kurtarma çalışmalarına nasıl bir katkı koyulabileceği düşünüldü ve adına 'CEKUT' dediğimiz Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi'nin kurulmasına karar verildi. Karar sonucunda gerekli yasal prosedürler tamamlandıktan sonra bugüne geldik. Şu an devam eden faaliyet kapsamında paydaşlarımız İzmir İl AFAD yetkilileri tarafından 63 personelimize eğitim verilmektedir. AFAD yetkililerimiz ekibimizin performansından, hevesinden ve yeteneğinden son derece memnunlar. Bundan çok mutlu olduk. Buradaki 63 personelimizin hepsi gönüllü personellerimizdir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AFAD müdürümüze ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Biz de AFAD'ın profesyonel olarak yaptığınız işe kendi kurumumuzla katkı sağlamak için bu kurumu kurduk. Çok başarılı işler yapacaklarına inanıyoruz. Allah afetlerden saklasın ama bir afet durumunda artık bizim teşkilatımızın da mağdurlara faydalar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. 'BİR ADIM ÖNE GİDECEĞİZ'

AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı ise, "Ülkemiz bir afet ülkesi ve İzmir'de yaşadığımız depremde kurtarma ekiplerimiz bölgelerde görev yaptılar. 21 yıldır bu işin içinde olan birisi olarak söylüyorum, CEKUT ekiplerinin enkaza yaklaşımı gerçekten çok profesyoneldi. Bundan sonraki eğitimlerimizi ileriye taşımayı hedefliyoruz. Eğitmenlerimiz enkaz alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini aktarmaya devam edecek. Afette arama kurtarma konusunda sizlerle birlikte bir adım öne gideceğiz" diye konuştu.

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