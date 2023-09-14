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Çektiği video ile takipçilerini uyarmıştı! 2 gün sonra aynı sebepten hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Hüseyin Pirinççi#İş Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 15:24

Afyonkarahisar'da çalıştığı fabrikada iş kazalarına dikkat çekmek için sosyal medya hesabından video yayınlayan Hüseyin Pirinççi (22) isimli işçi, 2 gün sonra uyarıda bulunduğu iş kazasında hayatını kaybetti. Pirinççi toprağa verilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

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Işıklar beldesindeki bir tuğla fabrikasında çalışan Hüseyin Pirinççi, 12 Eylül günü, bacağını çalıştığı bir makineye kaptırdı. Yaralanan Hüseyin Pirinççi, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Çektiği video ile takipçilerini uyarmıştı 2 gün sonra aynı sebepten hayatını kaybetti

Pirinççi, Karaaslan Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kimliği öğrenilemeyen 2 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında fabrika çalışanlarından bazılarının da ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Çektiği video ile takipçilerini uyarmıştı 2 gün sonra aynı sebepten hayatını kaybetti

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VİDEO ÇEKMİŞTİ

Diğer yandan Hüseyin Pirinççi'nin iş kazası geçirmeden 2 gün önce aynı fabrikada kullanılan makinelerde yaşanabilecek iş kazalarına dikkati çekmek için video çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ortaya çıktı. Pirinççi videoda, "Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunlara bastığınız zaman kafanızı Paris'ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar" diyerek uyarılarda bulunduğu anlar yer aldı. 

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#Afyonkarahisar#Hüseyin Pirinççi#İş Kazası

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