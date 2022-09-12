Çekmeköy'de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Haberin Devamı

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında, otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Trafiğin sıkıştığı sırada motosikletten inen iki kişi, otomobil sürücüsü Erkan E.'nin yanına gelince tartışma büyüdü. Otomobilden inen 2 kişi de dahil olunca, tartışma kavgaya dönüştü.

Otomobil sürücüsü Erkan E. elindeki bıçakla, motosiklette sürücüsünün arkasında oturan Rüstem Yıldırım'ın bacağından yaraladı. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı. Erkan E. ve beraberindeki iki kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Haberin Devamı

Bacağından aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Rüstem Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Erkan A. ise gözaltına alındı. Trafikteki bıçaklı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.