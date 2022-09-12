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Çekmeköy'de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Güncelleme Tarihi:

#Çekmeköy#Bıçaklı Kavga#Yol Verme Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 09:23

Çekmeköy'de otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında, yol verme nedeniyle başlayan tartışma , bıçaklı yaralamayla kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Erkan E., motosikletteki Rüstem Yıldırım'ı bacağından yaraladı.

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Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında, otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Trafiğin sıkıştığı sırada motosikletten inen iki kişi, otomobil sürücüsü Erkan E.'nin yanına gelince tartışma büyüdü. Otomobilden inen 2 kişi de dahil olunca, tartışma kavgaya dönüştü.

Çekmeköyde yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Otomobil sürücüsü Erkan E. elindeki bıçakla, motosiklette sürücüsünün arkasında oturan Rüstem Yıldırım'ın bacağından yaraladı. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı. Erkan E. ve beraberindeki iki kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çekmeköyde yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

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Bacağından aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Rüstem Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Erkan A. ise gözaltına alındı. Trafikteki bıçaklı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çekmeköyde yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

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#Çekmeköy#Bıçaklı Kavga#Yol Verme Kavgası

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