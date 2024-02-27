5 ilde vahşet! Acı haberler art arda geldi: 7 kadın cinayeti işlendi

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Olay, saat 04.30 sıralarında Güngören Mahalle'sinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olan Hakan Araz ve eşi Emine Ülkü Araz arasında yine tartışma yaşandı.

KOCAM BENİ REHİN ALDI DİYE MESAJ ATTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emine Ülkü Araz "Eşim silahla beni rehin alıyor" diye polis ihbar hattına mesaj gönderdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda ekip adrese sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada ihbarı yapan kişinin adresinin, Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde daha önce 3 defa işlem yapılan çiftin yaşadığı adres olduğu anlaşıldı. Ekipler, daire kapısı önünde ve çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci ekipler silahlı kocayı, kapıyı açması ve eşini serbest bırakması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polisin tüm ikna çabalarına rağmen Araz kapıyı açmadı.

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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÇAĞRILDI

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polislerinin olay yerine geldiği sırada evin içinde 7-8 el silah sesi duyuldu. Özel Harekat polisleri evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Polis, şüpheli Araz'ı dairenin balkonunda yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli Çekmeköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan Ülkü Araz ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Ülkü Araz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede yaptığı çalışmada tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu.

Mahalleli Enes Akbaş, "Adam karısını öldürmüş. Görmedim sadece duydum" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

AYRI YAŞADIĞI EŞİNİ İŞ GÖRÜŞMESİ ÇIKINDA ÖLDÜRDÜ

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İzmir'in Aliağa ilçesinde Ahmet Çankaya (48), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı (43) iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi Doğa Park girişinde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Çankaya, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı telefonla arayarak, konuşmak istediğini söyledi. Ahmet Çankaya, görüşme teklifini kabul etmeyen Özlem Çankaya'yı iş görüşmesi çıkışında yanındaki bıçakla göğsünden ve karnından 4 bıçak darbesiyle yaraladı.

Özlem Çankaya

Çankaya kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çankaya, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli ise suç aleti bıçakla polis ekiplerince yakalandı. Ahmet Çetinkaya'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürerken, Özlem Çankaya'nın cenazesinin Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu Muhammet Esmail Habibi (42), tartıştığı eşi Nasim Gol Karımı'yi (30) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan Muhammet Esmail Habibi ile eşi Nasim Gol Karımı arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Esmail Habibi, eşini boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karımı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Habibi'yi suç aleti bıçakla birlikte evde gözaltına aldı.

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Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Karımı'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ESKİ EŞİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Pendik'te geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir hastanede çalışan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevilay Karlı, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 43 yaşındaki Ümit Karlı'dan 5 ay önce boşandı. Mahkeme ise çocukların velayetini Ümit Karlı'ya verdi. İddiaya göre, Sevilay Karlı dün boşandığı kocasının evine çocuklarını almak için erkek arkadaşıyla birlikte gitti. Bunun üzerine Ümit Karlı, "Çocuklarım varken bu adamı eve alma" dedi. Yaşanan tartışma sonrası genç kadın çocuklarını da alarak Pendik'teki evine gitti. Ümit Karlı, Güzelyalı Köprüsü'nde önünü kestiği eski eşi Sevilay Karlı'yı 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra Ümit Karlı, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ümit Karlı ifadesinde, "Akrabam da olan Sevilay'dan 5 ay önce boşandık. 3 çocuğumuz var. Velayetleri de bende. Dün akşam çocukları almak için sevgilisiyle birlikte geldi. Ben de kendisini çocuklarım varken sevgilini eve alma diye uyardım. Ancak beni dinlemedi. Tartıştıktan sonra çocukları alıp gitti. Sabah evinin önünde bekledim. İşe gitmek için çıkınca tekrar konuşmak istedim. Ancak beni dinlemedi. O an kendimi kaybettim ve bıçağı rastgele saplamaya başladım" dediği öğrenildi.

Sevilay Karlı (35)

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"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ"

13 yerinden bıçaklanarak öldürülen Sevilay Karlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eski eşi Ümit Karlı ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevilay Karlı'nın çocukların velayeti karşısında anlaşmalı olarak boşanmayı kabul eden eski eşi Ümit Karlı tarafından ölümle tehdit edildiği için daha önce de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Sevilay Karlının cenazesi memleketi Tokat’ın Almus ilçesine götürüldü.

ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bursa'da, 2 çocuk annesi Tuba Ateşci (41), bir yıl önce boşandığı ve barışmak için görüşmeye çağırdığı eski eşi Murat Demir (49), tarafından kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Demir de tabancayla intihar etti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi C102 Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. 16 Ocak 2023 tarihinde boşanan Murat Demir ile 2 çocuk annesi Tuba Ateşci, bir süre sonra yeniden birlikte yaşamaya başladı. 2 gün önce ikili arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Murat Demir evden ayrıldı. Akşam saatlerinde sitenin bahçesine gelen Murat Demir, konuşmak için Tuba Ateşci’yi yanına çağırdı. İki arasındaki görüşme sırasında tartışma çıktı. İddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında Murat Demir yanında bulunan tabanca ile Ateşci'ye ateş etti. Ateşci, başına ve vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Demir aynı silahla kendi başına da ateş etti.

Tuba Ateşci (41)

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Demir ile Tuba Ateşci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı öğrenerek bölgeye gelen Tuba Ateşci'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, olay yerindeki tabancaya el koydu. Ekiplerinin bölgedeki incelemesinin ardından Murat Demir ile Tuba Ateşci'nin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Taşyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun Ekrem Aslan’ın bir süredir kaldığı kayınpederinin evine gitti. Ali Rıza Aslan, yalnız ikisinin olduğu evde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Rıza Aslan, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Aslan, daha sonra silahı kendine doğrultup, tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aslan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hatun Ekrem Aslan ve Ali Rıza Aslan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Hatun Ekrem Aslan

Hatun Ekrem Aslan'ın sosyal medya hesabından 15 Ocak'ta yaptığı paylaşımında, "Güzelin bahtı kara olurmuş" yazdığı görüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN EŞİ TARAFINDAN VURULDU

Erzurum'da cezaevinden firar eden eşi Şafak Saydam’ın (39) tabancayla vurduğu Elif Saydam (32), bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Elif Saydam, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kentte hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, 19 Şubat günü öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti. Şafak Saydam ile barışma teklifini geri çeviren eşi Elif Şafak arasında tartışma çıktı. Şafak Saydam, kalabalığın içinde eşine tabancayla ateş etti. Elinden ve başından yaralanan 4 çocuk annesi Elif Saydam ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın yönettiği operasyonda, ekipler olay sonrası kaçan Şafak Saydam'ı kaçtığı takside yakaladı. Olayla ilgili Saydam'ın ağabeyi Alay Saydam da gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Saydam'ın boşanmak isteyen eşinin barışma teklifini kabul etmediği için vurduğunu söylediği öğrenildi

Elif Saydam, dün, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Elif Saydam için ikindide Palandöken Camii'nde cenaze namazı kılındı. KOAH hastası babası Şener Saydam (67), kızının cenazesine oksijen tüpüyle katıldı. Namaz sonrası Elif Saydam, Yeni Asri Mezarlık'ta yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.