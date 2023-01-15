Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çekmeköy'de dehşeti yaşattılar! Araçlarla sokağı savaş alanına çevirdiler

Güncelleme Tarihi:

#Çekmeköy#Trafik#Kavga
Çekmeköyde dehşeti yaşattılar Araçlarla sokağı savaş alanına çevirdiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 14:57

Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Taraflar birbirlerinin araçlarına sokakta çarptı. Taraflardan biri cadde üzerindeki tekel bayine girince, diğer sürücü de arkasından geldi. İş yeri sahibi sürücüleri dışarı çıkardı. Bu duruma öfkelenen sürücülerden biri yakınlarıyla birlikte tekel bayine geri gelerek, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay saat 00.30 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü ile panelvan minibüs sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobil sürücüsü daha sonra alışveriş yapmak için cadde üzerindeki tekel bayisine girdi. Panelvan minibüsün sürücüsü de arkasından geldi. Sürücüler arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından, tekel bayii sahibi tarafların dışarı çıkmasını istedi.

Panelvan minibüs sürücüsü oradan ayrıldı. Daha sonra bu kez yakınlarıyla birlikte, pompalı tüfeklerle tekel bayiine geri gelerek, rastgele ateş etti. Daha sonra da iş tezgahları dağıttı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekibinin müdahalesine rağmen sürücü ve yakınları arbede yaşanmasına neden oldu. Yaşanan kargaşa caddede de devam etti. Kavga eden taraflar araçlarına bindiği sırada ise hızla ilerleyen bir kamyonet, panelvan minibüse çarptı.

 

Haberin Devamı

Kontrolden çıkan panelvan minibüs, iş yerinin tabela direğine çarparak devirdi. Polis kavgayı kontrol altına almak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, 4 kişi gözaltına alındı. Saldırı sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar, iş yerinin kapısına isabet etti. O anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çekmeköy#Trafik#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota