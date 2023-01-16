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Çekmeköy’de dehşet saçan pompalı saldırganlar tutuklandı

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#Çekmeköy#Pompalı Tüfek#Saldırgan
Çekmeköy’de dehşet saçan pompalı saldırganlar tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 15:10

Çekmeköy'de tekel bayiinde pompalı tüfeklerle dehşet saçan 2 saldırgan tutuklandı.

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Olay dün saat 00.30 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü ile panelvan minibüs sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobil sürücüsü daha sonra alışveriş yapmak için cadde üzerindeki tekel bayisine girdi. Panelvan minibüsün sürücüsü de arkasından geldi. Sürücüler arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından, tekel bayii sahibi tarafların dışarı çıkmasını istedi. Panelvan minibüs sürücüsü oradan ayrıldı. Daha sonra bu kez yakınlarıyla birlikte, pompalı tüfeklerle tekel bayiine geri gelerek, rastgele ateş etti. Daha sonra da iş tezgahları dağıttı.

Polis ekibinin müdahalesine rağmen sürücü ve yakınları arbede yaşanmasına neden oldu. Polis kavgayı kontrol altına almak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, 4 kişi gözaltına alındı. Saldırı sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar, iş yerinin kapısına isabet etti.

Çekmeköy’de dehşet saçan pompalı saldırganlar tutuklandı

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SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Olayın ardından yapılan incelemelerde, yol verme nedeniyle farklı kişilerle tartışan Y.N. ve D.N.'yi işyeri sahibi M.Ç. (38) ve kardeşi M.Ç.(24)’nin kavganın bitmesi yönünde ayırmak istedikleri, Y.N. ve D.N.’nin M.Ç. ve M.Ç.’ ye tepki göstererek, dükkâna tüfek ile ateş açtıkları tespit edildi. Saldırıda kullanılan pompalı tüfek ise ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren Y.N. ve D.N. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşyeri sahipleri ise adli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Çekmeköy’de dehşet saçan pompalı saldırganlar tutuklandı

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#Çekmeköy#Pompalı Tüfek#Saldırgan

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