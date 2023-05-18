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Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

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#Çekmeköy#İstanbul#Trafik Kazası
Çekmeköyde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 11:40

Çekmeköy, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda 2 kamyon ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen 34 KV 68 30 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çaptı.

Çekmeköyde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Arkadan gelen diğer araçlarında kaza yapan araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. 2 kamyon ve 5 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çekmeköyde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çekmeköyde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

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#Çekmeköy#İstanbul#Trafik Kazası

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