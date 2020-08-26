MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇekmeköy'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
GeriGündem Çekmeköy'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İlkay DİKİCİ- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Çekmeköy'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çekmeköy'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Abone Olgoogle-news

Çekmeköy'de aynı eğlence mekanından çıkan iki grup arasında kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de saat 02.30 sıralarında bir eğlence mekanında iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre yan bakma nedeniyle çıkan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada kavgaya karışan 2 kişi yakalanırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kavga anı eğlence mekanının yanında bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde eğlence mekanından iki grup dışarı çıkıyor. Kısa sürede büyüyen kavgada tarafların birinin elinde bıçak diğerinin elinde silah olduğu görülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle