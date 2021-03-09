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Gündem
Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Çekmeköy'de 2 kardeş ölü bulunmuştu! İnşaat havadan görüntülendi

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Çekmeköy'de 2 kardeş ölü bulunmuştu! İnşaat havadan görüntülendi

Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin asansör boşluğunda hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.

Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu.

Çekmeköyde 2 kardeş ölü bulunmuştu İnşaat havadan görüntülendi

İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Küçük çocukların hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.

Dün kaybolmuşlardı Acı haber
Dün kaybolmuşlardı! Acı haber
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