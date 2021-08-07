Çekiçli katil yakalandı

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Habip Göktaş, Osman Sarıtemur’u başına çekiçle vurarak öldürdü. Daha sonra kardeşi Mehmet Sarıtemur’u telefonla arayarak atölyeye çağırdı. Mehmet Sarıtemur’u da başına çekiçle vurup öldüren Habip Göktaş, kafalarına poşet geçirdiği cesetlerin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra halıya sardı. Cesetleri işyeri girişinin uzak bir noktasına taşıdı. Bu sırada içeri aynı binada işyeri bulunan Hakan Çevik girdi. Habip Göktaş, çekiçle saldırdığı Hakan Çevik’e silahla da ateş ederek yaraladı. Atölyenin penceresine çıkan Hakan Çevik yardım istedi. Habip Göktaş ise kaçtı.

TEKİRDAĞ’DA GİZLENİYORDU

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Habip Göktaş’ı yakalamak için çalışma başlattı. Göktaş’ın kaçarken kullandığı araç terk edilmiş bulundu. Günler süren araştırmanın ardından Habip Göktaş’ın Tekirdağ’da gizlendiği belirlendi. Ekipler, önceki gün operasyonla Habip Göktaş’ı yakalayarak İstanbul’a getirdi. Habip Göktaş’ın Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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