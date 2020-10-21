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DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi

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Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi
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DİYARBAKIR'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir çekicinin üzerinde taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları istihbari çalışmayla çekici üzerindeki araçla batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini edindi. Ekiplerce yapılan teknik takip sonucuyla yeri tespit edilen çekici durduruldu. Çekici üzerine bağlı iş makinesinde itfaiye ekiplerinin desteğiyle kesilen iş makinesinin pistonlarına bağlı bölmede 131 paket halinde 159 kilogram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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