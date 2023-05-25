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Çekicinin taşıdığı kamyonun kasası, otoyol köprüsüne sıkıştı

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#Adana#Çekici#Otoyol
Çekicinin taşıdığı kamyonun kasası, otoyol köprüsüne sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 22:23

Adana'da çekiciye yüklü kamyonun kasası, seyir halindeyken otoyol köprüsüne çarparak sıkıştı. Araç, vinç yardımıyla 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Ümit Kalender yönetimindeki 01 AAG 596 plakalı çekicide yüklü 01 AOB 004 plakalı kamyonun kasası, Tarsus- Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu köprüsüne çarparak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde, kent merkezi istikametine trafiğe kapatıldı. Köprüye sıkışan kamyon, vinç ile 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Çevredekiler çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı. Çekici ve kamyonun hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Adana#Çekici#Otoyol

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