Çekicilerin sürücüleri ehliyetsiz çıktı! 10 bin lira ceza uygulandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde yaptıkları uygulamada, Semih Tokgöz idaresindeki 81 BA 272 plakalı ve Arif Duman idaresindeki 81 EF 100 plakalı çekicileri durdurdu. 2 araç sürücüsünün de ehliyetleri olmadığı belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulduğu ortaya çıkan Semih Tokgöz’ün idaresindeki çekici trafikten men edildi. Çekici, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.



2 sürücüye toplam 10 bin 544 lira ceza uygulandı.