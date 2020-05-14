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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

Çekicilerin sürücüleri ehliyetsiz çıktı! 10 bin lira ceza uygulandı

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Çekicilerin sürücüleri ehliyetsiz çıktı! 10 bin lira ceza uygulandı
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DÜZCE’de, trafik ekiplerince durdurulan 2 çekicinin sürücüleri ehliyetsiz çıktı. 2 sürücüye toplam 10 bin 544 TL ceza kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde yaptıkları uygulamada, Semih Tokgöz idaresindeki 81 BA 272 plakalı ve Arif Duman idaresindeki 81 EF 100 plakalı çekicileri durdurdu. 2 araç sürücüsünün de ehliyetleri olmadığı belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulduğu ortaya çıkan Semih Tokgöz’ün idaresindeki çekici trafikten men edildi. Çekici, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

2 sürücüye toplam 10 bin 544 lira ceza uygulandı.  

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