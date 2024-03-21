'Çekici kafama yiyince bayılmışım' Önlerine çıkan herkesi darp etmişlerdi 'Toplu katliam gibi savaş alanına döndü'

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Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen kurye Furkan Ö. (16) müşteriye götürmek üzere paketle yola çıktı. Paketteki yemeğin dökülmüş olduğunu fark eden müşteri, teslim almayıp geri gönderdi. Restorana geri gelen Furkan Ö. yemeklerin düzgünce paketlenmesini ve ayrıca yol parasının ödenmesini istedi. Bunun üzerine restoran sahipleri Serkan.G. ve Muhammed G. ile kurye arasında tartışma çıktı. Furkan Ö.'nün kendisine destek çıkmaları için Umut Ö., Yılmaz Ö. ve Muharrem G.'yi çağırdığı ileri sürüldü. Sokağa taşan tartışma, çevredeki esnafın ve kuryelerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar çekiçle ve sopalarla birbirine saldırdı.

4 ESNAF YARALANDI

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Kavga anı ise güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerlerinin camlarının çekiçle kırıldığı ve bir motokuryenin kendini görüntüleyen esnafa kask fırlattığı, yumrukla saldırdığı, bir esnafın ise motosiklete sopalarla vurduğu görüldü. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken kavgada Serkan G., İdris G., Erkan G., ve Volkan B. adlı 4 esnaf yaralandı.

"ELLERİNDE BALYOZLARLA, BEYZBOL SOPALARIYLA ÖNLERİNE ÇIKAN HERKESE VURUYORLARDI"

Restoranın yan tarafında fırın işleten Esnaf Selahattin Büyük, "Burada bir bağırış çağırış duyduk, dışarıya çıktığımızda buradaki lokantacıya, yanındaki elektrikçiye, ayırmaya çalışan bütün arkadaşlara burada motokuryeler tarafından, yemek şirketinin kuryeleri tarafından saldırıldığını gördük. Biz de araya girdik. Araya giren, ayırmaya çalışan herkese saldırdılar cani gibi gözleri dönmüştü. Buraya kavga etmeye değil öldürmeye gelmiştiler. Ellerinde balyozlarla, beyzbol sopalarıyla cani bir şekilde önlerine çıkan herkese vuruyorlardı. Yerde yatan yaralıya, yardıma giden insanlara bile vuruyorlardı. Yani rahat 10 kişiden fazlaydılar. Bir anda çoğaldılar, buradaki o çocuk onlara grubundan mesaj attı 4-5 dakika sürmedi zaten buraya gelmeleri. Esnaf onlara vurmuş, e vurduk da onlarda hiç hasar yok, bu tarafta dört kişi hastanelik oldu" dedi.

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"TOPLU KATLİAM GİBİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ"

Anahtarcı Ufuk Altuncu, "Birden bir hır gür çıktı. Dışarıya çıktığımız zaman motokurye ile lokantacı arkadaşımızın tartıştığını gördük. Birden toplu katliam gibi savaş alanına döndü ortalık. Buradaki bütün esnaflar olarak hepimiz ayırmaya çalıştık ama hepimiz de nasibimizi yedik" diye konuştu.

"ÇEKİCİ KAFAMA YİYİNCE BAYILMIŞIM"

Restoran sahibi Muhammed G.'nin babası İdris G. ise "Kurye, genç bir çocuk. 'Siz nasıl böyle bir yemek verirsiniz, ezik yemekleri niye bize veriyorsunuz, müşteri almadı' diyerek bağırdı, çağırdı. Onlar da diyorlar ki 'biz yenisini verelim para pul da istemiyoruz'. Kurye ise 'biz gittik, geldik bizim masrafımız ne olacak' diyerek kaba kaba konuşmaya devam etti. Orada arkadaşlarla tartışınca Serkan G. ile tartıştılar. Orada kardeşi de vardı, birbirlerine girdiler. Biz onları ayırdık. Motor devridi o arada. Motoru kaldırdım biraz ileriye gönderdim. 'Ben buraları dağıtacağım toz duman edeceğim' dedi ve küfürlü küfürlü konuştu ve dediğini de yaptı. Aradan 5 dakika geçmedi, motorcular geldi. Çekiçlerle saldırıya geçtiler, cama vurduktan sonra ben elinden almak için koştum, çekici almaya çalıştım ama ben çekici kafama yiyince daha hiçbir şey bilmiyorum, bayılmışım" ifadelerini kullandı.

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