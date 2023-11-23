Çek turistin sır ölümü

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Hanka Jandova Sverakova (59), 16 Kasım günü Çekya’dan oğluyla birlikte uçakla İstanbul’a tatile geldi. Havalimanından Şişli’deki Mercure Otel’e geçen anne ve oğlu, 1533 numaralı odaya yerleşti. Daha sonra oğlu, dışarı çıkarak gezmeyi teklif etti. Ancak Sverakova yorgun olduğunu söyleyerek bu teklifi kabul etmeyince oğlu yalnız dışarı çıktı. Beyoğlu’nda bir süre gezen Sverakova’nın oğlu, otele döndü. Kaldıkları odanın kapısını anahtarla açarak içeri girince annesini hareketsiz şekilde yatarken buldu. Hemen otel görevlilerini arayan Sverakova’nın oğlu yardım istedi. Otele sağlık ekibi çağırıldı. Sağlık ekibi, Sverakova’nın hayatta olmadığını belirledi. Otel görevlilerinin bilgi vermesinin ardından polisler de otel odasına geldi. Skerakova’nın vücudu üzerinde ateşli silah, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

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‘NEFES ALMIYORDU’

Otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Sverakova’nın oğlunun ifadesini aldı. Sverakova’nın oğlu, “Bana yorgun olduğunu söyleyince ben de tek başıma dışarı çıktım. Otel odasına döndüğümde hareketsiz şekilde buldum. Nefes almıyordu. Hemen yardım istedim” dedi. Polis kayıtlarına ‘şüpheli ölüm’ olarak geçen olayda, otel odasında yapılan incelemenin ardından Sverakova’nın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Sverakova’nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.