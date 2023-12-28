Cehennem Melekleri ‘kafes’lendi

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Eric Schroeder, küresel uyuşturucu karteli Hells Angels’in yöneticilerindendi. Çetenin Almanya merkezli Avrupa uyuşturucu trafiğini yöneten önemli isimlerinden biriydi. Hamburg merkezli faaliyetlerini yürüten Schroeder, isminin deşifre olmasının ardından Alman güvenlik birimlerinin radarına girdi. Alman polisinin tespitlerine göre, 24 farklı uyuşturucu olayına karışarak 784 kilo marihuana ve 154 kilo kokain kaçakçılığından sorumlu tutuldu. Hells Angels üyeleri ile birlikte 1.1 ton kokainin bir konteynerden çalınması olayını da organize etti. Bazı adamları Türkiye’de düzenlenen operasyonla yakalanan Hollandalı ünlü uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’le de sıkı ilişkileri vardı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Leijdekker’in Avrupa’daki para trafiğini yöneten ve parasını aklayan Schroeder hakkında Almanya, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından soruşturma başlattı. Alman güvenlik birimleri Eric Schroeder’in yurtdışına kaçtığı yönünde bilgilere ulaşınca İnterpol’ün kapısını çaldı. Interpol, Almanya’nın gönderdiği dosyayı inceleyerek kırmızı bülten çıkardı. Eric Schroeder tüm dünyada aranırken Alman güvenlik birimleri Türkiye’de olduğuna yönelik bazı bilgilere ulaştı. Bu bilgi İnterpol üzerinden Türkiye’ye iletildi.





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ROLEX SAATLER BULUNDU

İstanbul İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri koordineli yürüttükleri araştırmada, Eric Schroeder’in İstanbul’da gizlendiğini belirledi. Çete lideri, Türkiye’den verdiği talimatlarla Avrupa’daki uyuşturucu trafiğini yönetiyordu. Kaldığı adresin belirlenmesinin ardından da ‘Kafes 25’ adı verilen operasyon için düğmeye basıldı. Schroeder gizlendiği villada yaka paça yakalanarak gözaltına alındı. Kaldığı adreste yapılan aramalarda da 41.850 Euro ve 38.000 TL, 4 adet Rolex saat, 5 adet cep telefonu ile 3 adet sim kart ve Eric Schroeder’e ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçti. Daha önce gözaltına alınan diğer uyuşturucu baronları gibi diz çöktürülen Eric Schroeder, adli işlemleri için emniyete götürüldü.





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ABD’Lİ SAVAŞ GAZİLERİ KURDU

İkinci Dünya Savaşı’na katılan ABD’li askerler ülkelerine döndüklerinde irili ufaklı birçok motosiklet kulübü kurdu. Bu kulüpler zamanla birbirleriyle çatışan çetelere dönüştü. Hells Angels da birkaç küçük kulübün bir araya gelmesiyle 17 Mart 1948’de Otto Friedli tarafından ABD’nin California eyaletine bağlı Fontana kentinde kuruldu. Grup ismini İkinci Dünya Savaşı’nda yer alan ABD’nin 303. Bombardıman Grubu Hells Angels’tan aldı. 1950’lerin sonuna doğru çete tüm ABD’ye yayıldı. 1961’de ise ABD dışındaki ilk Hells Angels kulübü Yeni Zelanda’da kuruldu.

ÇETE SAVAŞLARI VE UYUŞTURUCU

Hells Angels rakip motosiklet çeteleriyle silahlı çatışmalara girdi, isimleri uyuşturucu ticareti ve kara para aklamayla anılmaya başladı. Üzerlerinden hiç çıkarmadıkları armalı ceketleri, dövmeleri, heybetli motosikletleriyle her gittikleri yerde dikkatleri üzerilerine çektiler. Hells Angels üyelerinin hayatlarını anlatan Sons of Anarchy (Anarşinin Çocukları) TV dizisi ciddi izleyici kitlesine ulaştı. Bugün 52 ülkede faaliyet gösteren Hells Angels, ABD ve İnterpol tarafından bir organize suç örgütü olarak tanımlanıyor. Hells Angels’in faaliyet gösterdiği tek Müslüman ülke Türkiye. Hells Angels’in İstanbul, Bodrum, Antalya gibi temsilcilikleri de var. Türkiye üyelerinin bugüne kadar karıştıkları bir suç dosyası ise henüz yok.

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‘HEPSİNİ TEK TEK KAFESE KOYACAĞIZ’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız” diyerek operasyon bilgi ve görüntülerini paylaştı.