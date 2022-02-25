Çeçenler kimdir? İşte Çeçenler'in tarihi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rus hava aracı böyle vurulduRus hava aracı böyle vuruldu! #Rusya
Dünyada böyle yankılandı Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyorDünyada böyle yankılandı! 'Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyor'#RUSYA
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyizZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyiz'#Volodimir Zelenski
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Piyasalar savaş rehavetini atmaya başladı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar savaş rehavetini atmaya başladı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Borsa
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Putin’in hedefindeki başkanPutin’in hedefindeki başkan#Volodimir Zelenski
Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir aradaEski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada! #Arda Kural
Arda Güler baş döndürdü Golden önce resital... “Sanki biri Zidane, biri Ronaldo” Arda Güler baş döndürdü! Golden önce resital... " “Sanki biri Zidane, biri Ronaldo”#Arda Güler
Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çektiHaftalar sonra görüntülendi... Ece Erken'in bitkin hali dikkat çekti!#Ece Erken
HABERLERGündem Haberleri

Çeçenler kimdir? İşte Çeçenler'in tarihi

#Çeçenler #Çeçenler Kimdir#Çeçenler Tarihi
Çeçenler kimdir İşte Çeçenlerin tarihi

Çeçen adı ilk kez 8. yüzyıl Arap kaynaklarında geçer. Yaygın bir geleneğe göre Rusçadaki Çeçen terimi, Çeçenler'in 1732’de Rus askerlerini yenilgiye uğrattığı Çeçen-aul köyüne dayanır. Ancak bunun yanlış olduğu, 1692’den önce Rus kaynaklarında Çeçen teriminin bulunmadığı, bu terimin muhtemelen Kabardeycedeki “Şaşen” adından geldiği ileri sürülür. Peki, Çeçenler kimdir? İşte Çeçenler'in tarihi

Haberin Devamı

Çeçenler, Kafkasya’nın kuzeydoğu kesiminde, Sunja ve Argun ırmakları civarında yaşayan yerli Kafkasya halkı. Kendilerini Nohçi (tekil Nohçi veya Nohço) olarak adlandırırlar. Bu ad, Çeçenlerin Nohçmekhahoi adlı kabilesinden ve bu kabilenin topraklarından gelir.

Çeçenler, Rusya'ya bağlı bulunan Çeçenistan’ın yerli halkıdır. Ülke, 1994-1996 arasındaki kanlı savaşta büyük zarar görmüş ve kentler yıkıma uğramıştır.
Çeçen nüfusunun önemli bir bölümü Rusya'nın başka bölgelerinde (özellikle Dağıstan ve Moskova’da) yaşamaktadır. Rusya dışında, Gürcistan, Türkiye, Ürdün ve Suriye’de de büyük ölçekli Çeçen nüfusu bulunmaktadır.

Çeçenlerin kökeni

Nah kabileleri, Çeçenlerin ve İnguşların atalarıdır. Nahlar 16. yüzyıla değin dağlık bölgelerde yaşıyorlardı. Bu tarihten sonra ovalara inip yerleştiler. Bu tarih aynı zamanda bu halkların Müslümanlaştığı tarih olmuş ve milliyetçi hareketler gelişmeye başlamıştır. Ayrıca, bazı Çeçen milliyetçileri kökenlerini Urartulara dayandırmaktadır.

Din

Haberin Devamı

Çeçenlerin İslam’dan önce tamamen kendine özgü dinsel gelenekleri ve inançları vardı. Tarımla ilgili çeşitli törenler düzenliyorlardı. Bunlar, yağmur törenleri, Gök Tanrısı Sela ve Tanrıça Tuşoli adına düzenlenen kutlamalar gibi törenlerdi. İslamiyet öncesi Gürcü etkisiyle kısmen Hristiyanlığı benimsemiş olan Çeçenler, daha sonra kitleler halinde İslamiyeti seçmişlerdir. İslam dini 16. ve 19. yüzyıllar arasında Çeçenistan'da yayıldı. Günümüzde Çeçenlerin çoğunluğu Müslüman’dır. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çeçenler#Çeçenler Kimdir#Çeçenler Tarihi

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya