Cazın sevilen sesi son yolculuğuna uğurlandı

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Demirer için dün Levent Afet Yolal Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Ayşe Gencer Demirer’in eşi İmer Demirer ile kardeşi Bora Gencer’in taziyeleri kabul ettiği cenazede aile üyeleri, yakınları ve caz dünyasından isimlerin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi katıldı.

Ayşe Gencer Demirer’in kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Bora Gencer, ablasının bir süredir hastalıkla boğuştuğunu belirterek, “Ablamın hastalığını biliyorduk tabii ama bir anda gittiği için biz yıkıldık. İnşallah gittiği yerde huzur içinde uyur. Babamıza söylemedik. Çünkü babam da çok büyük bir rahatsızlık geçirdi. O’nu böyle pamuklar içinde saklıyoruz. O yüzden burada yok zaten, haberi yok” dedi.