Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cazın sevilen sesi son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Levent Afet Yolal Camisi#Caz Müziği#Ayten Alpman
Cazın sevilen sesi son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 07:00

Türkiye’de caz müziğinin akla gelen ilk isimlerinden İlham Gencer ile Ayten Alpman’ın kızı, caz vokalisti Ayşe Gencer Demirer (66), geçen cuma günü hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Demirer için dün Levent Afet Yolal Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Ayşe Gencer Demirer’in eşi İmer Demirer ile kardeşi Bora Gencer’in taziyeleri kabul ettiği cenazede aile üyeleri, yakınları ve caz dünyasından isimlerin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi katıldı.

Ayşe Gencer Demirer’in kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Bora Gencer, ablasının bir süredir hastalıkla boğuştuğunu belirterek, “Ablamın hastalığını biliyorduk tabii ama bir anda gittiği için biz yıkıldık. İnşallah gittiği yerde huzur içinde uyur. Babamıza söylemedik. Çünkü babam da çok büyük bir rahatsızlık geçirdi. O’nu böyle pamuklar içinde saklıyoruz. O yüzden burada yok zaten, haberi yok” dedi.

Cazın sevilen sesi son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Afet Yolal Camisi#Caz Müziği#Ayten Alpman

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota