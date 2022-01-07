Çaykur işçi alımı 2022 başvuru işlemi ne zaman yapılacak? 630 mevsimlik işçi alınacak

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Çaykur 630 işçi alımı ile hasat zamanı kadrosunu genişletecek. AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim yaptığı açıklamada, ÇAYKUR’un 2022 yılı yaş çay sezonu öncesi 630 mevsimlik işçi alımı gerçekleştireceğine vurgu yaparak, “Bölgemizin göz bebeği konumundaki ÇAYKUR; üretim, ihracat ve istihdama dayalı yeni ekonomik sistemi destekleyecek şekilde 2022 sezonundan önce 630 yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. ÇAYKUR ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

ÇAYKUR’un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’daki fabrikalarında istihdam etmek üzere alımını gerçekleştireceği mevsimlik işçilerden 600’ünün düz işçi, 30’unun ise engelli işçi statüsünde olacağı ve başvuruların Şubat veya Mart ayı içerisinde İŞKUR üzerinden yapılacağı öğrenildi.